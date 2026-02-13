In piazza in difesa dei diritti delle donne un flash mob con Cgil Uil e Arcigay Alan Turing

Sabato mattina, il corteo organizzato da Cgil, Uil e Arcigay ha riempito le strade di Rimini per protestare contro le discriminazioni di genere, in risposta alle recenti proposte di riforma che rischiano di ridurre i diritti delle donne. La manifestazione ha coinvolto una quarantina di persone, che hanno sventolato bandiere e manifestato con cartelli colorati. A guidare l’evento ci sono state le associazioni locali, tra cui “AntidiscRiminiazioni” e “Alan Turing”, che hanno invitato i cittadini a partecipare per difendere l’uguaglianza. La mobilitazione si inserisce in un movimento

Cgil, Uil e associazioni aderenti alla rete nazionale Dire contestano il Ddl Bongiorno: "Rischia di rendere più difficile denunciare la violenza" In piazza in difesa dei diritti delle donne. Cgil Rimini, Uil Rimini, "AntidiscRiminiazioni", Arcigay Rimini Alan Turing, coordinamento Donne Rimini, Dire Uomo, Rompi il Silenzio promuovono domenica 15 febbraio, alle ore 11, un flash mob nell'ambito della mobilitazione nazionale proclamata da Dire - Donne in Rete contro la violenza, associazione nazionale dei Centri antiviolenza. L'iniziativa, che si terrà a Rimini in piazza Tre Martiri, intende contrastare la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del Codice penale a firma della presidente Giulia Bongiorno.