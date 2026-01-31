nuova sede spi cgil a capolona subbiano

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede dello Spi Cgil a Capolona, nel comune di Subbiano. La cerimonia è stata semplice, ma molto partecipata. Tra gli ospiti, a sorpresa, è arrivato anche l’attore Paolo Hendel, che ha fatto il suo ingresso tra gli applausi. La sede vuole essere un punto di riferimento per gli anziani della zona.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Nuova sede Spi Cgil a Capolon a Subbiano. Inuagurata stamani. Arrivo a sorpresa di Paolo Hendel. : inaugurata stamani è in via Dante, a poche decine di metri dal palazzo comunale di Capolona. E proprio qui si è svolta la cerimonia di presentazione alla quale sono intervenuti i due sindaci, Ilaria Mattesini e Mario Francesconi; i vertici provinciali di Spi e Cgil, Giancarlo Gambineri e Alessandro Tracchi; il segretario regionale Spi, Alessio Gramolati e quello nazionale Stefano Landini. Con loro a sorpresa, Paolo Hendel che ha uno storico legame sia con lo Spi che con il basso Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

