La comunità del Salone del Mobile Un racconto corale dietro le quinte Dal creativo al venditore di Polaroid

Il Salone del Mobile di Milano apre le sue porte e coinvolge una vasta comunità composta da creativi, venditori e operatori dei padiglioni. Oltre le esposizioni, si svolgono attività nei quartieri della città, trasformandoli in spazi di lavoro e di scambio. La manifestazione si svolge ogni anno, rivelando un’ampia rete di persone che contribuiscono alla sua organizzazione e alla vita della fiera.

Dietro le quinte del Salone, dentro e fuori, dai padiglioni alla città. Già perchè il Salone del Mobile di Milano, in arrivo, mette in scena, ogni anno, un mosaico vivo, con i quartieri che diventano laboratori, svelando il lato più umano e inatteso. Dal tassista, che per una settimana accompagna turisti e creativi, al fotografo di strada che vende polaroid ai turisti a Brera. E così Gianlunca Vassallo, regista, produttore, sceneggiatore, fotografo, dopo anni passati a filmare i processi, i prodotti dell’industria di design, si è convinto che fare un film sul Salone raccontandone la dimensione "intima" fosse indispensabile. Nasce così “Lost and Roll“, prodotto da Maddalena Satta per il White Box Studio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La comunità del Salone del Mobile . Un racconto corale dietro le quinte. Dal creativo al venditore di Polaroid Articoli correlati Leggi anche: Re Carlo, dietro le quinte del discorso di Natale: il retroscena svelato dal Palazzo Dietro le quinte della WWE: il racconto esclusivo di un campioneNel wrestling contemporaneo, la politica dietro le quinte si è trasformata in un elemento tangibile delle dinamiche di spogliatoio e delle scelte... Approfondimenti e contenuti su La comunità del Salone del Mobile Un... Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano diventa film in Lost and Roll; La comunità del Salone del Mobile . Un racconto corale dietro le quinte. Dal creativo al venditore di Polaroid; Il Salone del Mobile diventa un film: Lost and Roll racconta la settimana del design; Asl Roma 2 ricorda Basaglia. Alla Comunità di Salone un murales per l’anniversario della nascita. Il Salone del Mobile diventa un film: Lost and Roll racconta la settimana del designIl regista Gianluca Vassallo racconta il lato più umano e inatteso della Settimana del Salone: progettisti e persone comuni compongono il mosaico vivo di una città che, ogni anno ad aprile, diventa il ... living.corriere.it Lost and Roll, il Salone del Mobile diventa un filmIl regista Gianluca Vassallo racconta la città che cambia ritmo di vita e diventa il centro del mondo del design, mostrando il suo lato più umano e inatteso attraverso progettisti, tassisti, venditori ... msn.com Zamagna Italia. . Ti aspettiamo dal 21 al 26 Aprile al Salone del Mobile con uno stand completamente rinnovato e inediti arredi iconici. Padiglione 5, Stand A05 - facebook.com facebook Countdown to Salone del Mobile: SaloneSatellite x.com