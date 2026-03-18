Milano-Sanremo 2026 Milan non ci sarà

Milano-Sanremo 2026 si svolgerà senza la partecipazione di Milan. La gara, prevista per la prossima primavera, si terrà come di consueto lungo le strade italiane, coinvolgendo numerose città. La corsa, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario ciclistico, si svolgerà senza l'inclusione della formazione milanese. La data dell’evento è fissata per il 16 marzo 2026.

Roma, 18 marzo 2026 - Una gioia diventata presto un dispiacere: la Tirreno Adriatico 2026 di Jonathan Milan si era chiusa al meglio, aggiudicandosi la volata finale di San Benedetto del Tronto, ma proprio da quel giorno in poi ha fatto capo un malanno che purtroppo significherà dover rinunciare alla Milano-Sanremo 2026, in programma sabato 21 marzo. Il comunicato della Lidl-Trek. Ad annunciare il forfait del friulano è stata la Lidl-Trek tramite un comunicato apparso sui propri canali. "Jonathan Milan è stato colpito da un malanno al ritorno dalla Tirreno-Adriatico ed è stato costretto a prendersi una pausa per recuperare. Di conseguenza, è stata presa la decisione di non farlo partecipare alla Milano-Sanremo di sabato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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