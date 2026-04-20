Didattica sensoriale e inclusiva | il 23 aprile la 5ª Giornata Rete Nazionale Snoezelen Ambienti multisensoriali per il benessere degli studenti Il programma

Il 23 aprile si terrà la quinta edizione della Giornata Rete Nazionale Snoezelen, un evento dedicato alla didattica sensoriale e inclusiva nelle scuole italiane. In questa occasione, saranno presentati ambienti multisensoriali progettati per favorire il benessere degli studenti. L’iniziativa coinvolge diverse scuole in tutto il paese e prevede attività e approfondimenti dedicati all’utilizzo di spazi sensoriali per supportare l’apprendimento e l’inclusione.