Didattica sensoriale e inclusiva | il 23 aprile la 5ª Giornata Rete Nazionale Snoezelen Ambienti multisensoriali per il benessere degli studenti Il programma

Da orizzontescuola.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile si terrà la quinta edizione della Giornata Rete Nazionale Snoezelen, un evento dedicato alla didattica sensoriale e inclusiva nelle scuole italiane. In questa occasione, saranno presentati ambienti multisensoriali progettati per favorire il benessere degli studenti. L’iniziativa coinvolge diverse scuole in tutto il paese e prevede attività e approfondimenti dedicati all’utilizzo di spazi sensoriali per supportare l’apprendimento e l’inclusione.

Il prossimo 23 aprile le scuole italiane si preparano ad accogliere la 5ª Giornata Rete Nazionale Snoezelen. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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