Modena in lotta per la salvezza | il programma della 5ª giornata

Domenica 1 marzo si svolge la quinta giornata del pool salvezza, con numerosi incontri che coinvolgono squadre impegnate nella lotta per la permanenza e per le posizioni alte della classifica. La programmazione prevede diverse sfide decisive, con match che potrebbero influenzare significativamente le sorti delle squadre coinvolte in questa fase della stagione.

pool salvezza – quinta giornata in programma domenica 1 marzo: un turno ricco di incroci decisivi per le zone alte e per la corsa alla permanenza in categoria. la giornata propone cinque incontri e una squadra osserva un turno di riposo, offrendo spunti sulla dinamica della classifica e sugli sviluppi imminenti della stagione. orario: 16.00 • arbitri: Lanza Claudia, D’Argenio Alessandro • Video Check: Valenti Alecksia orario: 17.00 • arbitri: Caronna Andrea, Colucci Marco • Video Check: Mancini Giuseppe orario: 18.00 • arbitri: Pasciari Luigi, Dell’Orso Alberto • Video Check: Finucci Anna orario: 18.00 • arbitri: Galletti Denise, Magnino Simone • Video Check: Rossi Daniele Nel weekend del 28 febbraio e 1 marzo Trieste accende i riflettori su una Final Four di grande richiamo: la Del Monte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

