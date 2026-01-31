Audience e reazioni alla seconda puntata di Striscia | il dibattito si accende sui temi affrontati

La seconda puntata di *Striscia la Notizia* andata in onda il 29 gennaio ha fatto discutere molto. La trasmissione ha affrontato diversi temi, e le reazioni del pubblico sono state immediate. Su social e chat si sono scatenate accuse e commenti, con alcuni spettatori che si sono divisi tra chi apprezza la satira e chi invece la critica per i toni usati. La puntata ha acceso un dibattito acceso tra chi difende il programma e chi invece chiede maggiore moderazione.

La seconda puntata di *Striscia la Notizia*, andata in onda il 29 gennaio su Canale 5, ha raccolto 1.807.000 spettatori, con uno share del 12,3%. Il dato, seppur inferiore rispetto al debutto della settimana precedente, conferma il ritorno del programma satirico di Antonio Ricci come punto di riferimento per il pubblico del pomeriggio. La trasmissione, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ha affrontato temi forti e politici, alternando sketch ironici, servizi d'inchiesta e ospiti di spicco. Tra i momenti più discussi, la consegna del Tapiro d'Oro a Checco Zalone, celebrato per il successo al botteghino di *Buen Camino*, che ha stabilito un nuovo record per un film italiano.

