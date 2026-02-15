Aiutaci a costruire il futuro della nostra città | Chieti Bene Comune lancia il questionario

Chieti Bene Comune ha aperto un questionario per ascoltare i cittadini, perché vuole conoscere le difficoltà che incontrano nel vivere quotidiano. L'associazione mira a raccogliere idee e problemi direttamente da chi vive nei quartieri, sperando di migliorare i servizi e l’ambiente urbano. Aggiunge che, finora, molte persone hanno già condiviso le loro esperienze, evidenziando questioni come il traffico e la mancanza di spazi verdi.

L'associazione lavora a un documento concreto che nasce dal confronto con professionisti di diversi settori e con alcune realtà territoriali che ne sposano la visione "L'associazione - fa sapere il presidente Riccardo Di Gregorio - sta lavorando, dal convegno del 17 maggio 2025 "Progettare il futuro del capoluogo teatino. Il ruolo di Chieti nell'area vasta", a un piano strategico per il rilancio di Chieti. Non un libro dei sogni, ma un documento concreto che nasce dal confronto con professionisti di diversi settori e con alcune realtà territoriali che ne sposano la visione. Un documento che affronta i problemi reali della città: mobilità, servizi, degrado, sicurezza, verde pubblico, qualità della vita, dal centro storico a Chieti Scalo, quartiere per quartiere".