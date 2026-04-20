Diagnosi più precise per l’epilessia | il Rotaract dona nuove strumentazioni al Lotti

Sabato 18 aprile, all’interno dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera, si è svolta una cerimonia di consegna di nuove apparecchiature. Il Rotaract ha contribuito all’aggiornamento tecnologico della struttura, destinato a migliorare le diagnosi legate all’epilessia. La consegna si è svolta nell’atrio dell’ospedale, coinvolgendo rappresentanti dell’organizzazione e del presidio sanitario.

PONTEDERA – L’atrio dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera ha fatto da cornice, nella giornata di sabato 18 aprile, a una cerimonia di consegna che rafforza la dotazione tecnologica del presidio. Il Rotaract Club Pontedera ha donato al reparto di Neurologia tre nuove cuffie per l’esecuzione di elettroencefalogrammi. L’iniziativa benefica rientra nel perimetro del progetto Uno su mille, un percorso di sensibilizzazione e supporto dedicato in modo specifico alle varianti rare di epilessia. L’arrivo di questi dispositivi medici avrà una ricaduta pratica immediata sulle attività ambulatoriali. Le strumentazioni saranno infatti impiegate nella diagnostica elettrofisiologica dei numerosi pazienti che si rivolgono quotidianamente al presidio con sospetta patologia epilettica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Diagnosi più precise per l’epilessia: il Rotaract dona nuove strumentazioni al Lotti Notizie correlate Tumore al polmone, all'ospedale di Livorno un nuovo approccio per diagnosi più rapide e preciseUna metodica frutto non soltanto dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto della competenza, dell’esperienza e della sinergia di un team... Epilessia: 500mila italiani colpiti, diagnosi in aumento con l’età e nuove speranze terapeutiche all’orizzonte.La Giornata internazionale dell’epilessia, celebrata oggi, 9 febbraio 2026, è un’occasione per fare il punto su una patologia neurologica complessa... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Intelligenza Artificiale entra in sala endoscopica: diagnosi più precise per 2,5 milioni di italiani; L'Ia entra in sala endoscopica, diagnosi più precise per 2,5 milioni di italiani; L’intelligenza artificiale entra in Sala Endoscopica. Diagnosi più precise per 2,5milioni di Italiani; Allergie fino al 40% nei bambini: screening e IA cambiano le cure. L'Ia entra in sala endoscopica, diagnosi più precise per 2,5 milioni di italianiIn Italia si eseguono ogni anno oltre 2,5 milioni di esami endoscopici nei reparti di gastroenterologia e in molti casi già si utilizzano sistemi di Intelligenza artificiale in grado di analizzare in ... ansa.it Come l’intelligenza artificiale rende più precise le procedure endoscopiche in ItaliaL'intelligenza artificiale applicata all'endoscopia analizza migliaia di immagini in tempo reale, aumenta la sensibilità diagnostica e può ridurre le disparità tra strutture sanitarie ... tuobenessere.it A dieci anni dalla diagnosi di melanoma con metastasi cerebrali asintomatiche il 32% dei pazienti è ancora in vita grazie alla terapia di combinazione con i farmaci immunoterapici ipilimumab e nivolumab. - facebook.com facebook Marta ha scelto di trasferirsi al Nord, ma come spesso accade quando le cose si vivono di persona, non sono rose e fiori. Così il medico le fa una diagnosi di “burnout”. Che stranamente l’avvicina alla storia di un terribile episodio realmente accaduto x.com