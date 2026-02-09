Epilessia | 500mila italiani colpiti diagnosi in aumento con l’età e nuove speranze terapeutiche all’orizzonte

Oggi si parla di epilessia, una malattia che colpisce circa 500mila italiani. In aumento le diagnosi, soprattutto con l’età che avanza, e nuove speranze terapeutiche si fanno strada. La Giornata internazionale dell’epilessia serve a portare l’attenzione su una condizione che ancora oggi resta difficile da gestire per molti.

La Giornata internazionale dell’epilessia, celebrata oggi, 9 febbraio 2026, è un’occasione per fare il punto su una patologia neurologica complessa che in Italia colpisce circa 500-600mila persone, con 30mila nuove diagnosi ogni anno. I progressi farmacologici offrono nuove speranze, soprattutto per le forme più resistenti, ma lo stigma e le sfide diagnostiche rimangono ostacoli significativi per la qualità di vita dei pazienti. L’epilessia è una malattia neurologica caratterizzata da alterazioni dell’attività elettrica cerebrale che causano malfunzionamenti temporanei delle funzioni neurologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Epilessia Italia

Ultime notizie su Epilessia Italia

