Epilessia | 500mila italiani colpiti diagnosi in aumento con l’età e nuove speranze terapeutiche all’orizzonte
Oggi si parla di epilessia, una malattia che colpisce circa 500mila italiani. In aumento le diagnosi, soprattutto con l’età che avanza, e nuove speranze terapeutiche si fanno strada. La Giornata internazionale dell’epilessia serve a portare l’attenzione su una condizione che ancora oggi resta difficile da gestire per molti.
La Giornata internazionale dell’epilessia, celebrata oggi, 9 febbraio 2026, è un’occasione per fare il punto su una patologia neurologica complessa che in Italia colpisce circa 500-600mila persone, con 30mila nuove diagnosi ogni anno. I progressi farmacologici offrono nuove speranze, soprattutto per le forme più resistenti, ma lo stigma e le sfide diagnostiche rimangono ostacoli significativi per la qualità di vita dei pazienti. L’epilessia è una malattia neurologica caratterizzata da alterazioni dell’attività elettrica cerebrale che causano malfunzionamenti temporanei delle funzioni neurologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ultime notizie su Epilessia Italia
Epilessia, Sin: 500mila casi in Italia. Nuove terapie e nodo patente di guidaLa SIN fa il punto su ricerca, farmacoresistenza e diritto alla mobilità nella Giornata internazionale. In Italia 500–600mila persone con epilessia ... doctor33.it
Epilessia, il Colosseo si colora di viola contro stigma e pregiudiziNella Giornata internazionale per l’epilessia il Colosseo si colora di viola, per rendere visibile ... msn.com
