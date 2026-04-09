Arezzo-Livorno lo stadio sarà colorato d' amaranto Pronte migliaia di bandiere

Azzurri e amaranto si preparano a riempire lo stadio in occasione della sfida tra le due squadre. I gruppi organizzati della curva sud e Orgoglio Amaranto hanno predisposto migliaia di bandiere, che saranno distribuite tra oggi e domani, con orari diversi. Le bandiere saranno consegnate dalle 17 alle 22 nel primo pomeriggio e dalle 10 alle 12 nel fine settimana, per sostenere la squadra durante la partita.

Migliaia di bandiere per colorare lo stadio e lanciare un messaggio di fiducia alla squadra. I gruppi della curva sud e Orgoglio Amaranto le hanno preparate e le metteranno in distribuzione oggi e domani dalle 17 alle 22, sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica prima della partita presso la sede. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arezzo-Ravenna, amaranto al match point per la B. Stadio esaurito, giornata da recordArezzo, 1 marzo 2026 – L’Arezzo vuol mettere un’ipoteca definitiva sulla vittoria del campionato, il Ravenna per riaprire con prepotenza la corsa al... Arezzo nello stadio della prima serie B. Una notte amaranto per sognare a sessant’anni dalla festa di Carpidi Luca Amorosi L’unica vittoria dell’ a Carpi è quella del 15 maggio 1966 che valse la prima storica promozione in serie B. Temi più discussi: Al via la prevendita si prevede il sold out; Squadra al lavoro per il Livorno. Trasferta vietata ai tifosi ospiti, prevendita già attiva; Arezzo - Livorno, conto alla rovescia. Venturato non si nasconde: Impegno difficile ma ce la giocheremo; Arezzo al lavoro pensando al Livorno. Arezzo-Livorno, lo stadio sarà colorato d'amaranto. Pronte migliaia di bandierePreparate dai gruppi della Minghelli e da OA, saranno in distribuzione da oggi a domenica presso la sede del comitato. La prevendita su buoni ritmi: esauriti i biglietti per la curva sud e la tribuna ... arezzonotizie.it Arezzo - Livorno, conto alla rovescia. Venturato non si nasconde: Impegno difficile ma ce la giocheremoGuardare l’ Arezzo dagli occhi dell’avversario. Alla vigilia del derby di domenica contro il Livorno, in scena al Comunale alle 17.30, sfida pesantissima nella corsa finale alla Serie B, parla il ... corrierediarezzo.it L'Arezzo prosegue gli allenamenti in vista del match contro il Livorno. Questa mattina al Giusy Conti non hanno preso parte alla seduta con il resto dei compagni Gilli, Renzi e Chierico. Domani è in programma una partitella con la Primavera allo stadio. - facebook.com facebook