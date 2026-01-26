Di Pillo Pettinari sindaco | La strada parco è un disastro dopo l' avvio della filovia FOTO

Dopo l’avvio della filovia, la strada parco mostra un peggioramento dello stato di degrado, come segnalato da Massimiliano Di Pillo, capogruppo di “Pettinari sindaco”. Le fotografie allegate evidenziano l’abbandono dell’area attorno all’ex tracciato ferroviario, suscitando preoccupazioni sulla gestione e sul mantenimento di questa importante zona verde urbana.

Il capogruppo comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia, anche con alcune foto, lo stato di degrado della strada parco nel tratto pescarese Degrado peggiorato lungo la strada parco dall'avvio della filovia. A dirlo il capogruppo della lista “Pettinari sindaco” Massimiliano Di Pillo, che allega anche alcune fotografie che mostrano l'abbandono nell'area attorno all'ex tracciato ferroviario. Un muro metallico divide il sedime stradale dalla pista ciclabile e dal marciapiede, riproponendo una separazione della città simile a quella causata dal vecchio tracciato ferroviario.🔗 Leggi su Ilpescara.it

