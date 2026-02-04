Di Pillo Pettinari sindaco | In via lago di Borgiano la nuova stanza del buco dei tossicodipendenti

Massimiliano Di Pillo, consigliere comunale e capogruppo di “Pettinari sindaco”, torna a denunciare. Questa volta, con Domenico Pettinari, si è recato in via Lago di Borgiano 16 per evidenziare il problema dello spaccio e del consumo di droga nella zona. Secondo quanto riferiscono, in quella strada si trovano ormai una “stanza del buco” dedicata ai tossicodipendenti, un luogo che rende difficile la vita dei residenti. La presenza di queste attività ha portato a nuove preoccupazioni tra i cittadini e alla richiesta di

Il consigliere e capogruppo comunale di "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia con alcune foto una nuova stanza dove in via Lago di Borgiano si consumano stupefacenti "All’ultimo piano proprio dello stabile dove mesi fa scoprimmo la “stanza del buco”, e dove le istituzioni dopo nostre sollecitazioni e indicazioni andarono a bonificare(in parte) lo scempio degli sgabuzzini occupati, giorni fa abbiamo scoperto che altri spazi sono stati adibiti di nuovo a luogo della disperazione. Negli stessi luoghi descritti dal nostro gruppo civico tempo fa, ecco apparire una nuova occupazione, questa volta addirittura con un letto matrimoniale, e con mobili di fortuna riadattati a dispensa o armadio per panni maleodoranti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Lago di Borgiano

Dopo l’avvio della filovia, la strada parco mostra un peggioramento dello stato di degrado, come segnalato da Massimiliano Di Pillo, capogruppo di “Pettinari sindaco”.

Il museo Vittoria Colonna di Pescara si trova in condizioni di degrado, con accessi abusivi e presenza di vagabondi all’interno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lago di Borgiano

Argomenti discussi: Di Pillo (Pettinari sindaco): La strada parco è un disastro dopo l'avvio della filovia [FOTO]; Di Pillo (Pettinari sindaco): 'La strada parco è un disastro dopo l'avvio della filovia'; Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta Masci; 'Tombini rumorosi, poca luce e pista ciclabile rovinata': sul filobus il comitato Strada parco torna all'attacco.

Di Pillo (Pettinari sindaco): Il parco Mimmo Morelli in mano a balordi e criminali, intervenire subitoL'area da anni nel più totale degrado e abbandono, nonostante le potenzialità enormi sia per i residenti che per chi usufruisce delle piscine adiacenti, come anche per il turista che in estate pass ... ilpescara.it

Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta MasciIl candidato sindaco Domenico Pettinari assieme ad altri candidati al consiglio comunale ha raggiunto i residenti in via Maestri del Lavoro per le problematiche vissute quotidianamente dal quartiere ... ilpescara.it

TRIBUNA ELETTORALE 8 e 9 marzo …questa sera alle 22.30 su Rete8, un confronto, anche acceso, tra il sottoscritto Massimiliano Di Pillo capogruppo lista “Pettinari Sindaco”, il Cons. Com. di “Pescara Futura” L.A. Mascia, e il capogruppo del “PD” il C facebook