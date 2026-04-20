L'agente di Giovanni Di Lorenzo ha confermato che il capitano del Napoli rimarrà nella squadra anche nella prossima stagione. Il club ha stabilito alcuni obiettivi chiari per il futuro, mantenendo Di Lorenzo come punto di riferimento. Non sono stati forniti dettagli sui possibili sviluppi contrattuali o eventuali offerte, ma la volontà di confermare il giocatore appare decisa. La notizia arriva in un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Napoli ha alcuni punti fermi per la prossima stagione e per il prossimo futuro. Tra questi c’è il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo, che continuerà a essere cardine della squadra azzurra per i prossimi anni. Mario Giuffredi, agente del difensore e di Matteo Politano, ha confermato la solidità del progetto. Giuffredi: “Due pilastri che non hanno mai vacillato”. A margine dell’evento “Inside The Sport 2026”, il procuratore ha dissipato ogni dubbio sulla permanenza dei suoi assistiti. Politano è al Napoli da sei stagioni, Di Lorenzo da sette. Giuffredi non ha esitazioni: “Sono due pilastri: non lo dico io, ma i risultati che hanno ottenuto e l’amore che hanno dimostrato verso la maglia del Napoli”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo, dubbi sul futuro a Napoli? Ne ha parlato il suo agente

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