L’ex portiere del Monza ha vissuto un periodo di difficoltà alle spalle, ma ora si sta riprendendo con una serie di tre partite senza subire gol. La sua presenza tra i pali è stata stabile da quando ha ripreso il ruolo titolare, sostituendo chi aveva iniziato la stagione. La sua performance si riflette anche nella crescita della fantamedia, che continua a migliorare.

Dopo aver trascorso gran parte della stagione tra pochi alti e diversi bassi, Michele Di Gregorio potrebbe aver finalmente messo alle spalle tutte le difficoltà. Scavalcato nelle gerarchie da Perin in seguito al pesante 3-0 casalingo rimediato contro il Como (26ª giornata) lo scorso febbraio, l'ex Monza è tornato al centro del progetto bianconero dopo che lo stesso Perin si è dovuto fermare per infortunio circa un mese più tardi. Da lì in poi una gara da subentrato contro il Genoa con tanto di rigore parato ad Aaron Martin - e conseguente clean sheet -, un 7 in pagella senza subire gol contro l'Atalanta e un'altra serena porta inviolata, contro il Bologna, nel turno di Serie A appena giocato dalla sua Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Gregorio, difficoltà alle spalle: terzo clean sheet di fila e fantamedia in forte crescita

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