Di Gregorio difficoltà alle spalle | terzo clean sheet di fila e fantamedia in forte crescita
L’ex portiere del Monza ha vissuto un periodo di difficoltà alle spalle, ma ora si sta riprendendo con una serie di tre partite senza subire gol. La sua presenza tra i pali è stata stabile da quando ha ripreso il ruolo titolare, sostituendo chi aveva iniziato la stagione. La sua performance si riflette anche nella crescita della fantamedia, che continua a migliorare.
Dopo aver trascorso gran parte della stagione tra pochi alti e diversi bassi, Michele Di Gregorio potrebbe aver finalmente messo alle spalle tutte le difficoltà. Scavalcato nelle gerarchie da Perin in seguito al pesante 3-0 casalingo rimediato contro il Como (26ª giornata) lo scorso febbraio, l'ex Monza è tornato al centro del progetto bianconero dopo che lo stesso Perin si è dovuto fermare per infortunio circa un mese più tardi. Da lì in poi una gara da subentrato contro il Genoa con tanto di rigore parato ad Aaron Martin - e conseguente clean sheet -, un 7 in pagella senza subire gol contro l'Atalanta e un'altra serena porta inviolata, contro il Bologna, nel turno di Serie A appena giocato dalla sua Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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