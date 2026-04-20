Di domenica pomeriggio non se ne accorgerà nessuno invece si sbagliavano | bloccato il saccheggio e arrestati 2 giovani

Domenica pomeriggio, due giovani sono stati fermati mentre tentavano di portare via oltre 250 metri di cavi di rame trifase. La loro presenza non è passata inosservata e grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è stato possibile bloccare il tentativo di furto e procedere con l'arresto. La vicenda si è conclusa con il sequestro della refurtiva e l'arresto dei responsabili.

Sono stati trovati in possesso di poco più di 250 metri di cavi di rame trifase. E questa volta, grazie all'intervento fulmineo dei poliziotti, è stato possibile procedere all'arresto. Due canicattinesi, di 28 e 24 anni, sono finiti in carcere. L'accusa è furto aggravato. "Cacciatori" di "oro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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