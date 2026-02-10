Kroos durissimo | Se CR7 se ne andasse domani nessuno guarderebbe più il campionato arabo!

Toni Kroos non le manda a dire. Il centrocampista tedesco attacca duramente la Saudi Pro League e Cristiano Ronaldo. «Se CR7 se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo», dice senza peli sulla lingua. Kroos fa capire che il suo giudizio sul livello della lega araba non è positivo e che il portoghese, anche se molto famoso, non può mantenere da solo l’attenzione globale. La sua dichiarazione accende un dibattito sul valore reale del calcio in quella parte del mondo.

