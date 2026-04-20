Il Gubbio ha conquistato la qualificazione ai playoff dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Torres. La partita si è conclusa senza reti, ma è bastata ai biancorossi per ottenere la certezza di partecipare alla fase successiva del campionato. La squadra si conferma tra le prime posizioni, mentre la Torres non è riuscita a segnare e a cambiare l’esito dell’incontro.

GUBBIO È bastato lo 0-0 in casa della Torres al Gubbio per ottenere la qualificazione matematica ai playoff di questa stagione. I rossoblù, in evidente difficoltà numerica, hanno interpretato la partita con attenzione, sapendo soffrire ma anche rendendosi pericolosi sopratttutto nel secondo tempo. Ai microfoni arriva un mister Di Carlo soddisfatto ma non troppo: "Faccio i complimenti alla mia squadra, in difficoltà enorme di uomini ha messo in campo cuore e passione. Ci siamo difesi ma potevamo vincere: certo un punto ci fa piacere, siamo matematicamente ai playoff, ma il nostro obiettivo era vincere per provare ad arrivare settimi e giocare il playoff in casa".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Carlo: "Il pari con la Torres ci premia per la rincorsa fatta"

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