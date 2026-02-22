L’antipasto del turno non è troppo indigesto Pari per la Torres cade invece la Samb

Il risultato positivo del Perugia deriva dalla buona preparazione e dalla concentrazione dei giocatori, che hanno saputo sfruttare le occasioni create in campo. La squadra ha mantenuto alta l’intensità, contrastando efficacemente le offensive avversarie. La vittoria si è concretizzata grazie a una difesa compatta e a un attacco pronto a colpire al momento giusto. La partita si è conclusa con un punteggio che premia l’impegno della formazione.

L'antipasto della giornata non è stato indigesto. I rischi di trascorrere un sabato pomeriggio con il mal di pancia c'erano e invece il Perugia ha retto abbastanza bene l'urto della sosta. Almeno per qunto riguarda i match del sabato. I fari erano puntati sulle gare di Torres e Sambendettese che alla vigilia del turno erano a quota 24 punti in classifica: al termine dei match i biancorossi subiscono solo il sorpasso ma di poco della Torres (che sale a quota 25 punti), mentre i marchgiani, con una gara in più, restano a quota 24. La formazione sarda ha chiuso il match con un pareggio, in casa, con la Vis Pesaro, mentre la formazione marchigiana, fresca di cambio in panchina con l'arrivo di Boscaglia ha perso in casa del Ravenna, affidato da due turni a Mandorlini.