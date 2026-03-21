Perugia è pari 1-1 con la Torres | a Bolsius risponde Sorrentino Emozioni e polemiche nello scontro diretto

Nella 33esima giornata di Serie C girone B, Perugia e Torres si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio 1-1. A sbloccare il punteggio è stato Bolsius, mentre Sorrentino ha pareggiato i conti. La partita ha suscitato emozioni e polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori presenti allo stadio.

Perugia, 20 marzo 2026 – Finisce 1-1 la sfida tra Perugia e Torres per la 33esima giornata di Serie C girone B. Una partita dalle mille emozioni con tantissimo in palio: uno scontro diretto in quella zona tra salvezza e playout. Un punto a testa dunque in un match non semplice, con uno strasciso polemico forte. Nel finale Joselito fa un autogol, ma l’arbitro non convalida la rete che darebbe l’1-2 agli ospiti per un precedente fallo. Decisione che scatena le proteste della Torres anche a livello dirigenziale. Il Perugia ci prova lungo i novanta minuti, ma alla fine non va oltre un pari che mantiene incerta la missione salvezza. La sconfitta del Bra in casa contro l’Arezzo certamente rende questo pareggio meno amaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, è pari 1-1 con la Torres: a Bolsius risponde Sorrentino. Emozioni e polemiche nello scontro diretto Articoli correlati La Samb perde lo scontro diretto e precipita. Festa Torres al Riviera dopo quasi un secoloSAMBENEDETTESE 1 TORRES 2 SAMB (4-3-3): Orsini 5; Zoboletti 5 (23’ st Pezzola 6), Zini 5,5, Dalmazzi 5,5, Tosi 5 (1’ st Konatè 6); Candellori 6,... Basket - Serie "DR1» maschile. Scontro diretto a Pescia per Skywalkers. Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari puntiArchiviata la vittoria di giovedì, nel derby interno contro Ottica Centro Visione Vela Viareggio, lo Skywalkers torna a giocare e lo fa oggi, alle... Approfondimenti e contenuti su Perugia è pari 1 1 con la Torres a... Temi più discussi: Perugia, è pari 1-1 con la Torres: a Bolsius risponde Sorrentino. Emozioni e polemiche nello scontro diretto; Perugia-Torres 1-1: Sorrentino firma il pari nello scontro diretto tra tante polemiche; Arezzo, pari amaro nel derby: con il Perugia finisce 1-1, ma gli amaranto restano padroni del loro destino; L'Arezzo non va oltre il pari nel derby col Perugia. L'Ascoli vince e accorcia in classifica. Perugia, è pari 1-1 con la Torres: a Bolsius risponde Sorrentino. Emozioni e polemiche nello scontro direttoPartita dalle mille emozioni quella del Curi. Nel finale autogol di Joselito, che l’arbitro non convalida per un precedente fallo commesso dai sassaresi. Ma è su questo punto che si scatenano le pro ... lanazione.it A Perugia pareggio che vale per la Torres, ma tanti dubbi sul finale: 1-1Classifica della zona playout: Carpi 34; Perugia 32; Torres 31; Sambenedettese 29; Bra 26; Pontedera 18. Carpi e Pontedera giocano domani GARA TERMINATA! 1-1 La Sambenedettese ha pareggiato a Terni ne ... msn.com Perugia-Torres, le pagelle: Mastinu crea, Zaccagno conserva - facebook.com facebook La Torres recupera ma non vince a Perugia: 1-1 x.com