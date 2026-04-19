Il Milan conquista una vittoria per 1-0 contro il Verona al Bentegodi, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. La squadra di Allegri totalizza 66 punti e si colloca al secondo posto in classifica, in coabitazione con il squadra napoletana. La partita è stata caratterizzata da una prestazione complessivamente difficile, ma il risultato positivo permette ai rossoneri di mantenere la posizione alle spalle della capolista.

Il Milan vince 1-0 al Bentegodi contro il Verona e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Allegri sale a 66 punti e raggiunge il Napoli al secondo posto. Ora i punti di vantaggio sul Como, quinto in classifica, sono otto, quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. Poche emozioni nel primo tempo. I rossoneri trovano il vantaggio al 41’ grazie all’inserimento di Adrien Rabiot, che trasforma in rete l’assist di Leao. Nella ripresa il Verona ci crede mentre il Milan che pensa solo a gestire. Un gol annullato a Gabbia e un tiro di Saelemaekers salvato sulla fine per i rossoneri, che soffrono fino alla fine, concedendo un paio di occasioni sporche ai gialloblù.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Milan soffre ma passa di misura a Verona: i rossoneri raggiungono il Napoli al secondo posto

Notizie correlate

Il Milan soffre ma passa nel finale a Pisa: Modric regala i tre punti ai rossoneriI rossoneri conquistano i tre punti con un gol di Modric a cinque minuti dalla fine.

Il Napoli passa di misura a Cagliari e si prende il secondo postoIl Napoli vince in trasferta a Cagliari, nella sfida che apre il 30° turno di Serie A.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Milan-Udinese, le pagelle: De Winter-Rabiot-Leao, tris di 4. Davis non segna ma è da 7,5; Udinese stellare a San Siro: demolito il Milan; Tensione Milan, Rabiot rimbrotta i tifosi: Oggi mi hanno deluso; Le pagelle di Milan-Udinese 0-3: Leao (4,5) inconcludente, De Winter (4,5) in tilt. Il Napoli può allungare su Allegri.

Il Milan soffre a Verona ma torna a vincere: ripreso il Napoli al 2° postoIl Milan ottiene il massimo con il minimo sforzo nella trasferta di Verona, portando a casa una vittoria preziosa in un weekend favorevole, segnato dai passi falsi di alcune rivali. I rossoneri sfrutt ... tuttonapoli.net

Il Milan soffre ma passa di misura a Verona: i rossoneri raggiungono il Napoli al secondo postoVittoria col minimo sforzo per la squadra di Allegri. Basta un gol di Rabiot nel primo tempo per superare un Verona generoso, che mette in difficoltà i rossoneri fino alla fine Il Milan vince 1-0 al ... ilgiornale.it

"L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra e a smascherare i frondmen. Furlani, Ibra e Moncada (probabile che Cardinale sia ancora sotto intervista del Financial Times, un pran facebook

Ivan #Zazzaroni così su Instagram: “L'IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre #Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra e a smascherare i "Frontman". #Furlani, #Ibra e #Moncada (probabile che #Cardinale sia ancora x.com