Heung-Min Son riceve un riconoscimento speciale con una menzione d’onore nella squadra dei migliori della stagione. La sua scheda da 94 di valutazione complessiva evidenzia le sue capacità nel settore offensivo. La carta riflette le sue performance sul campo, con attributi che accentuano le sue qualità di attaccante. La versione aggiornata di Son presenta miglioramenti rispetto alle precedenti, confermando il suo ruolo fondamentale nel reparto avanzato.

Son non ha bisogno di presentazioni, ma questa versione porta il suo gioco a un livello stratosferico. Con un 5 stelle di Piede Debole e statistiche che toccano vette altissime nel tiro e nella velocità, è probabilmente la miglior carta d’attacco rilasciata finora al di fuori delle Icone più rare. Analisi della Carta: Il Cecchino Totale. Tiro (94): Una sentenza. Con 5 stelle di piede debole, Son può segnare da qualsiasi posizione, con qualsiasi piede. Che sia un tiro a giro o una conclusione di potenza, il portiere avversario avrà poche speranze.. Velocità (93) & Dribbling (92): Una rapidità d’esecuzione e una conduzione palla che lo rendono letale sia in contropiede che negli spazi stretti.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Heung-Min Son Menzioni d’onore TOTS: Il Re dell’Attacco è qui! Analisi della carta da 94 OVR

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