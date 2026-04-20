Design Week | blocchi e nuove regole per il traffico a Milano

Durante la Milano Design Week, tra oggi e domenica 26 aprile, sono state adottate restrizioni temporanee al traffico e nuove norme per il carico merci in vari quartieri della città. Le modifiche riguardano principalmente alcune zone centrali e aree di grande afflusso, con interventi mirati a regolare il flusso veicolare durante gli eventi della settimana del design. Le autorità locali hanno comunicato le modifiche attraverso app e segnaletica temporanea.

La Milano Design Week trasforma radicalmente la mobilità urbana in diversi quartieri chiave della città, introducendo restrizioni temporanee al traffico e nuove regole per il carico merci tra oggi e domenica 26 aprile. Le modifiche interessano principalmente le zone di Brera, Tortona e via Durini, con una gestione differenziata degli accessi che mira a favorire l’afflusso di visitatori verso gli eventi e gli espositori del settore. Restrizioni e nuovi orari per la mobilità nei distretti del design. Il cuore pulsante delle celebrazioni vede la zona di Tortona protagonista di una trasformazione logistica massiccia. In questo perimetro, che ospiterà numerosi espositori e un calendario fitto di appuntamenti, il divieto di circolazione veicolare coinvolgerà un’ampia rete di vie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: blocchi e nuove regole per il traffico a Milano Notizie correlate Milano Design Week 2026: LG rafforza la sua presenza nell’incasso con nuove soluzioni smart e di designIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile, LG Electronics torna protagonista con un importante ampliamento della... Design Week: Milano blocca il traffico a Brera e TortonaPalazzo Marino ha delineato la nuova geografia urbana di Milano in vista della prossima settimana, trasformando i flussi di traffico in zone pedonali... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Design Week 2026, scatta il piano traffico: tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zona; Cos’è il design a Milano? Te lo dicono questi nuovi posti, prima della Design Week; Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsi; Il Salone del Mobile in città. Design Week: il viaggio continua, ecco cosa aspettarsiUna pletora di eventi caratterizza Salone del Mobile e Fuorisalone 2026. Segnaliamo Louis Vuitton, Tod’s, Valentino, Audemars Piguet, Furla, Balenciaga, Moynat, Lanerossi, Blauer, Maisons du Monde, Du ... it.fashionnetwork.com Fabbrica Design Week 2025: arte, design e musica elettronica alla Fabbrica del Vapore a MilanoDal 8 al 13 aprile, in occasione della Milano Design Week, la Fabbrica del Vapore ospita la seconda edizione di FABBRICA DESIGN WEEK, un evento che unisce design, arte e musica contemporanea in un ... newsic.it Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook