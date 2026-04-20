Design Week 2026 | tutti gli appuntamenti di Vanity Fair alla Pasticceria Gelsomina
Durante la Design Week 2026, Vanity Fair organizza una serie di eventi presso la Pasticceria Gelsomina, includendo workshop dedicati al digital-detox, incontri con giovani designer provenienti dallo IED e alcune attività legate al settore beauty. La manifestazione prevede un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico interessato alle ultime tendenze in ambito creativo e stilistico. Gli eventi si svolgono nel corso della settimana, offrendo occasioni di approfondimento e confronto.
Tra workshop digital-detox, incontri con i nuovi talenti dello IED e qualche tocco beauty che non guasta mai, il progetto «Archivio Italia» di Vanity Fair trasforma l'iconica pasticceria milanese nel salotto culturale più bello e buono del Fuorisalone.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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