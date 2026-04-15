Durante la Milano Design Week, Vanity Fair Italia ha presentato Archivio Italia, un progetto dedicato alle storie e ai gesti delle persone che rappresentano il saper fare italiano. L'iniziativa invita a prestare attenzione ai dettagli e a scoprire le tradizioni che caratterizzano il lavoro artigianale nel paese. L'evento si inserisce nel contesto della fiera, con l'obiettivo di mettere in luce aspetti spesso nascosti di questa cultura.

In occasione della Milano Design Week, Vanity Fair Italia lancia un nuovo progetto che invita a rallentare e guardare più da vicino: si chiama Archivio Italia ed è un viaggio nelle storie, nei gesti e nelle persone che rendono unico il saper fare italiano. Dal 21 al 26 aprile, la storica Piscina Cozzi si trasforma in uno spazio narrativo aperto al pubblico, dove il design incontra l’umanità. Qui prende vita INSIEME, la mostra ideata e curata da Sabato De Sarno: non una semplice esposizione, ma un racconto intimo fatto di mani, tempo e memoria. In un presente dominato dalla velocità e dall’automazione, Archivio Italia sceglie una direzione diversa: celebrare il valore del tempo lento, della cura, della competenza e della trasmissione dei saperi.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Alla Milano Design Week Vanity Fair lancia Archivio Italia, un viaggio nelle storie e nei gesti delle persone che rendono unico il saper fare italiano

Notizie correlate

«Archivio Italia», il nuovo progetto di Vanity Fair dedicato alle storie umane nel mondo dell’artigianatoPer la sua prima edizione, Archivio Italia presenta la mostra Insieme, ideata e curata da Sabato De Sarno con un intervento artistico di JR - Inside...

A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone 2026: il design non si guarda, ma si vive; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week; Tra moda e arredo, tutti gli appuntamenti in calendario alla Milano design week 2026.

Renault sorprende alla Milano Design Week 2026: tra magia, verde e sorrisi con The Frog is BackRenault torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con The Frog, installazione che invita a rallentare e riscoprire la meraviglia tra verde e riflessi ... megamodo.com

Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it

Topolino e Gallo insieme alla Milano Design Week 2026. Versione speciale della microcar Fiat all'insegna del design urbano - facebook.com facebook

Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com