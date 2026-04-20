Design Week 2026 | Milano si svela dall’alto sulla nuova passerella

Milano apre le porte alla Design Week 2026, trasformandosi in un grande spazio espositivo. Durante l'evento, sarà possibile vedere la città dall’alto grazie a una nuova passerella installata in alcune zone strategiche. Questa iniziativa permette ai visitatori di osservare la metropoli da una prospettiva diversa, offrendo un punto di vista inedito sulla città e sugli allestimenti temporanei. La manifestazione si svolge negli spazi tradizionali e in quelli all’aperto, coinvolgendo numerosi artisti e designer.

Milano si trasforma in un immenso palcoscenico creativo con la Design Week 2026, offrendo ai visitatori una prospettiva inedita sopra il cuore della metropoli. Mentre i quartieri storici si animano di installazioni e showroom, HIGHLINE Milano permette di percorrere una passerella sospesa a circa 40 metri d’altezza, collegando Piazza della Scala e Piazza Duomo attraverso un percorso lungo oltre 250 metri. Un ponte sospeso tra l’architettura ottocentesca e lo skyline moderno. Camminare sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II non significa solo spostarsi da un punto all’altro del centro, ma immergersi in una dimensione verticale che ribalta la percezione urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week 2026: Milano si svela dall’alto sulla nuova passerella Notizie correlate Milano Design Week 2026: Audi svela F1 R26 e RS 5 ibridaLa Milano Design Week del 2026 vedrà Audi al centro della scena con l’installazione Origin di Zaha Hadid Architects e l’anteprima italiana della... Leggi anche: Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design? Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; I brand di moda alla Design Week 2026; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; Il Salone del Mobile in città. Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUn ricco palinsesto organizzato dai Quattro Anelli anima gli spazi di Portrait Milano. Dai talk (con ospite, tra gli altri, Federica Brignone e Stefano Domenicali) alle anteprime nazionali (di Audi RS ... vanityfair.it Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereMilano, 20/04/2026. La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (ap ... mentelocale.it Hyundai presenta la nuova IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026: design minimal, autonomia fino a 640 km e prezzi da 35.000 euro. https://auto.everyeye.it/notizie/hyundai-sfida-tesla-ioniq-3-640-km-autonomia-872994.htmlutm_medium=Social&utm_so facebook Milan Design Week is full of new objects. This year, maybe new recipes. In @sole24ore, Carlo Ratti on what design can learn from cooking: trial, adjustment, working with what’s at hand. Leggi l’articolo qui sotto, da pagina 1 alla 2: x.com