Durante la Milano Design Week 2026, Audi presenterà l’installazione Origin realizzata dagli studi Zaha Hadid Architects, oltre a mostrare in anteprima italiana la monoposto di Formula 1 R26 e il nuovo modello RS 5 dotato di motore ibrido. La manifestazione si svolgerà nella città meneghina, attirando l’attenzione su queste novità nel settore automobilistico e del design.

La Milano Design Week del 2026 vedrà Audi al centro della scena con l’installazione Origin di Zaha Hadid Architects e l’anteprima italiana della monoposto F1 R26 e della nuova RS 5 ibrida. L’evento si svolgerà dal 20 al 26 aprile presso Portrait Milano, trasformando la città in un palcoscenico per il futuro della mobilità. Il cuore pulsante di questa iniziativa risiede nella capacità di tradurre dati tecnici complessi in esperienze tangibili, dove l’ingegneria incontra l’estetica in uno spazio che sfida il sovraccarico sensoriale contemporaneo. La presenza del marchio tedesco non è una semplice esposizione di veicoli, ma una dichiarazione d’intenti sulla direzione che prenderà l’industria automobilistica nei prossimi anni, con un specifico sull’ibrido plug-in come soluzione immediata ed efficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Design Week 2026: Audi svela F1 R26 e RS 5 ibrida

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