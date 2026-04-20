Design Week 2026 | l’arte sfida la scienza per l’energia sostenibile

Durante la Milano Design Week del 2026, dal 20 al 26 aprile, il Rifugio 87 in viale Bovio 22 sarà il teatro di due mostre dedicate all’energia. Gli allestimenti, ospitati nello spazio milanese, combinano il linguaggio artistico e le tematiche legate alla sostenibilità. L’evento si inserisce nel calendario della settimana dedicata al design e all’innovazione, offrendo un’occasione di confronto tra arte e scienza.

Dal 20 al 26 aprile, lo spazio del Rifugio 87 in viale Bovio 22 a Milano ospiterà due esposizioni che utilizzano il linguaggio artistico per dare corpo al concetto di energia, in occasione della Milano Design Week 2026. L’ente ENEA guiderà i visitatori in un percorso dove la scienza dell’efficienza energetica incontra la creatività, trasformando una risorsa invisibile in un’esperienza visiva e conoscitiva attraverso opere d’arte capaci di raccontare i processi tecnici e sociali della transizione. Il dialogo tra progettazione urbana e sostenibilità energetica. L’iniziativa nasce all’interno del più ampio progetto culturale denominato 100 Cose da Non Dimenticare, un percorso che gode del supporto di del Design.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week 2026: l’arte sfida la scienza per l’energia sostenibile You Only Need 180 Days To Become Rich | Robert Kiyosaki Notizie correlate Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I brand di moda alla Design Week 2026; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Il Salone del Mobile in città; Tutte le auto della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereMilano, 20/04/2026. La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (ap ... mentelocale.it Dalle 9 alle 19. La Milano Design Week 2026 in un giorno, a piedi o in bici il percorso urbano relaxLa pocket guide di Vogue per girare a piedi o in bicicletta al Fuorisalone 2026. Da Porta Venezia alle 5Vie, attraverso il centro, un itenerario pensato per accompagnarvi un’intera giornata, dalla col ... vogue.it Hyundai presenta la nuova IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026: design minimal, autonomia fino a 640 km e prezzi da 35.000 euro. https://auto.everyeye.it/notizie/hyundai-sfida-tesla-ioniq-3-640-km-autonomia-872994.htmlutm_medium=Social&utm_so facebook Milan Design Week is full of new objects. This year, maybe new recipes. In @sole24ore, Carlo Ratti on what design can learn from cooking: trial, adjustment, working with what’s at hand. Leggi l’articolo qui sotto, da pagina 1 alla 2: x.com