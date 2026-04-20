Durante la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un grande spazio espositivo dedicato a innovazioni nel settore del design e della gastronomia. Tra le varie esposizioni, si tiene anche una mostra dedicata alla pasta realizzata con tecnologia di stampa 3D. Questa esposizione presenta diverse creazioni di pasta modellata con metodi digitali, che vengono poi cucinate e servite ai visitatori.

La Milano Design Week 2026, che si svolge dal 20 al 26 aprile, trasforma la metropoli lombarda in un laboratorio a cielo aperto dove il confine tra estetica e gastronomia si dissolve. In questa settimana di massima espressione creativa, la città non offre solo esposizioni visive, ma propone percorsi sensoriali dove il cibo diventa l’elemento centrale per esperire il design contemporaneo attraverso temporary bistrot, installazioni artistiche e collaborazioni tra grandi brand e professionisti del gusto. Innovazione tecnologica e sapori d’autore nel distretto di Porta Venezia. Nel cuore pulsante del Porta Venezia Design District, l’attenzione si concentra su un progetto che fonde la tradizione alimentare italiana con le più avanzate tecnologie di produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week 2026: la rivoluzione della pasta 3D conquista Milano

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