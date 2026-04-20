Design al Fuorisalone Hilo presenta ' Your Own Universe'

Durante la Milano Design Week, il brand glo ha presentato al Fuorisalone una nuova installazione intitolata 'Your Own Universe'. L'evento si è svolto in un luogo dedicato alla promozione del design e ha visto la partecipazione di vari professionisti del settore. La mostra si concentra su elementi visivi e concettuali legati all'universo personale e creativo, offrendo un'esperienza immersiva ai visitatori.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week, anche quest'anno, glo – brand di punta di Bat Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti – sarà tra i protagonisti della manifestazione che animerà la città meneghina, riconfermando la propria vocazione di mecenate dell'arte e svelando al pubblico Y.o.u. Your Own Universe, un "progetto immersivo e partecipativo perfettamente in equilibrio tra arte, intelligenza artificiale e tecnologia", firmato dal collettivo Numero Cromatico. Dal 20 al 26 aprile, Y.o.u. Your Own Universe - spiega glo in una nota - sarà il fulcro dello spazio glo a Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, tra gli epicentri più vitali del Fuorisalone, nell'ambito dell'iniziativa 'glo for art'.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Design, al Fuorisalone Hilo presenta 'Your Own Universe' Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Brembo al Fuorisalone 2026: livree e pinze freno tra tecnica e designUna pinza freno può essere un pezzo di design? La risposta si può trovare durante la Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile a Palazzo... Contenuti di approfondimento Si parla di: Fuorisalone 2026 a Milano: le installazioni da non perdere da Tortona a Brera. Design, al Fuorisalone Hilo presenta 'Your Own Universe'In occasione della Milano Design Week, anche quest’anno, glo – brand di punta di Bat Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick per consumatori adulti – sarà tra i protagonisti della ... adnkronos.com Salone e Fuorisalone 2026, Milano capitale assoluta del design: la mappa dei luoghi e degli eventi da non perdereDalla fiera di Rho ai cortili del centro, dagli archivi del progetto agli spazi riaperti di Baggio: guida ragionata agli appuntamenti più interessanti della settimana che trasforma Milano in una piatt ... affaritaliani.it