Desenzano | arrestato 63enne con il tronchese per rubare vestiti

Un uomo di 63 anni è stato fermato dai carabinieri nel pomeriggio del 19 aprile a Desenzano del Garda. Durante un tentativo di furto in un negozio, è stato sorpreso mentre cercava di portare via dei capi d’abbigliamento indossandoli sopra i propri vestiti. Sul posto, i militari hanno trovato anche un tronchese, che l’uomo aveva con sé. L’arresto è stato confermato poco dopo.

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio del 19 aprile a Desenzano del Garda, dopo aver tentato di sottrarre capi d’abbigliamento da un negozio indossandoli sopra i propri vestiti. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, ha utilizzato un tronchese per neutralizzare i dispositivi antitaccheggio dei prodotti, cercando di eludere i controlli all’uscita del punto vendita. L’azione della sicurezza e l’intervento del nucleo Radiomobile. Il piano del sessantatreenne si è infranto contro la prontezza del personale addetto alla vigilanza del negozio. Mentre il sospettato tentava di superare le barriere d’uscita con la merce addosso, i guardie giurate si sono accorti dell’anomalia, attivando immediatamente la centrale operativa dei carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Desenzano: arrestato 63enne con il tronchese per rubare vestiti Notizie correlate Leggi anche: Ruba un tronchese al market. Lo usa per rubare le scarpe Leggi anche: Al centro commerciale con una "borsa schermata" per rubare vestiti: un uomo in arresto