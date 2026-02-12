Al centro commerciale con una borsa schermata per rubare vestiti | un uomo in arresto

I carabinieri di Ravenna hanno arrestato ieri un uomo rumeno dopo averlo sorpreso a rubare nei negozi del centro commerciale. L’uomo utilizzava una

Sorpreso con circa 400 euro di merce all'interno della borsa. Ora l'uomo dovrà rispondere di furto aggravato Nello specifico l’uomo, nel primo pomeriggio, è stato rincorso e fermato nei pressi del centro commerciale Esp poiché sarebbe stato in possesso di una borsa schermata all’interno della quale avrebbe nascosto dei capi di abbigliamento per eludere i controlli antitaccheggio. Il maltolto, del valore commerciale di circa 400 euro, è stato interamente recuperato e restituito al negozio derubato. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna centrale

Una donna di 51 anni, di nazionalità cubana e senza fissa dimora, è stata denunciata a Montano Lucino per aver rubato vestiti per oltre 500 euro utilizzando una borsa schermata.

Ultime notizie su Ravenna centrale

Fiumicino, operaio contuso al centro commercialeL'operaio è stato immobilizzato e trasportato al piano strada con l'aiuto dell'autoscala dei vigili del fuoco per la consegna ai sanitari del 118 ... rainews.it

Genova, furti con borsone schermato al centro commerciale Fiumara: 40enne arrestato, come agivaUn 40enne marocchino è stato arrestato per furto aggravato al Centro Commerciale Fiumara di Genova: rubava cellulari e abiti con borsone schermato. virgilio.it

