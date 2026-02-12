Al centro commerciale con una borsa schermata per rubare vestiti | un uomo in arresto

I carabinieri di Ravenna hanno arrestato ieri un uomo rumeno dopo averlo sorpreso a rubare nei negozi del centro commerciale. L’uomo utilizzava una

Sorpreso con circa 400 euro di merce all'interno della borsa. Ora l'uomo dovrà rispondere di furto aggravato Nello specifico l'uomo, nel primo pomeriggio, è stato rincorso e fermato nei pressi del centro commerciale Esp poiché sarebbe stato in possesso di una borsa schermata all'interno della quale avrebbe nascosto dei capi di abbigliamento per eludere i controlli antitaccheggio. Il maltolto, del valore commerciale di circa 400 euro, è stato interamente recuperato e restituito al negozio derubato.

