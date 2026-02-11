ruba un tronchese al market lo usa per rubare le scarpe

I poliziotti di Voghera hanno arrestato un uomo ricercato e fermato un altro che aveva appena rubato un tronchese dal market. Mentre il primo finisce in manette, il secondo viene colto sul fatto mentre tenta di usare l’attrezzo per rubare un paio di scarpe. Due interventi distinti, entrambi partiti da controlli a tappeto sulla strada.

Un ricercato rintracciato e un doppio furto sventato. Sono due diversi esiti dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dai poliziotti del Commissariato di Voghera, resi noti ieri dalla Questura di Pavia. Il tempestivo intervento della Volante, che era già in zona al momento della chiamata da parte del personale di vigilanza di un supermercato, ha infatti consentito di sorprendere in flagranza il responsabile, denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato. Si tratta di un cinquantenne italiano, senza fissa dimora, che gli addetti alla sicurezza avevano notato in due diverse zone dello stesso market. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

