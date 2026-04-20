Derubano la figlia i papà cercano di aiutarla | picchiati da una banda di ragazzini

Due uomini hanno riferito di essere stati aggrediti da una banda di giovani mentre cercavano di aiutare la figlia, vittima di un furto. I testimoni hanno raccontato di aver subito violenze e di aver avuto dolori diffusi, descrivendo gli aggressori come ragazzi di circa 15-16 anni, alcuni dei quali presumibilmente stranieri. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica e sono state chiamate le forze dell’ordine per gestire la situazione.

"Ci hanno massacrato, abbiamo dolori dappertutto. Uscivano da tutte le parti, ce li siamo trovati addosso: erano giovanissimi, sui 15 e 16 anni, alcuni sicuramente stranieri". È la testimonianza, pubblicata dal Giornale di Brescia, di uno dei tre papà – di Lumezzane, Martinengo e Cremona – che.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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