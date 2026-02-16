A Grosseto, alcuni genitori hanno deciso di non far più frequentare le scuole ai figli dopo che i bambini sono stati minacciati e picchiati in classe. La decisione nasce dalla paura di ulteriori violenze e dall’incapacità delle scuole di intervenire efficacemente. Vari genitori, preoccupati, hanno scelto di tenere i figli a casa, protestando contro le mancate rassicurazioni e azioni concrete da parte delle istituzioni scolastiche.

Grosseto, 16 febbraio 2026 – Hanno deciso di passare ai fatti perchè la situazione è stata definita ormai ’insostenibile’ da molte famiglie. E ieri mattina, 16 genitori su 22 alunni di una classe prima di una scuola Media che si trova a Grosseto, hanno scelto di non mandare i propri figli a scuola. La decisione - hanno detto i genitori - è legata alla presenza in classe di un compagno che ha gravissime difficoltà comportamentali e che, sempre secondo le famiglie, avrebbe messo a rischio la serenità e la sicurezza degli altri alunni con comportamenti che nulla hanno a che fare con la scuola e la normale convivenza che deve esserci tra i banchi di un istituto scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura tra i banchi, ragazzini minacciati e picchiati. E i genitori non mandano i figli a scuola per protesta

