Paura tra i banchi ragazzini minacciati e picchiati E i genitori non mandano i figli a scuola per protesta
A Grosseto, alcuni genitori hanno deciso di non far più frequentare le scuole ai figli dopo che i bambini sono stati minacciati e picchiati in classe. La decisione nasce dalla paura di ulteriori violenze e dall’incapacità delle scuole di intervenire efficacemente. Vari genitori, preoccupati, hanno scelto di tenere i figli a casa, protestando contro le mancate rassicurazioni e azioni concrete da parte delle istituzioni scolastiche.
Grosseto, 16 febbraio 2026 – Hanno deciso di passare ai fatti perchè la situazione è stata definita ormai 'insostenibile' da molte famiglie. E ieri mattina, 16 genitori su 22 alunni di una classe prima di una scuola Media che si trova a Grosseto, hanno scelto di non mandare i propri figli a scuola. La decisione - hanno detto i genitori - è legata alla presenza in classe di un compagno che ha gravissime difficoltà comportamentali e che, sempre secondo le famiglie, avrebbe messo a rischio la serenità e la sicurezza degli altri alunni con comportamenti che nulla hanno a che fare con la scuola e la normale convivenza che deve esserci tra i banchi di un istituto scolastico.
Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”
Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.
Bassetti: "Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da"
Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l'importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati.
Paura tra i banchi, ragazzini minacciati e picchiati. E i genitori non mandano i figli a scuola per protestaAstensione dalle lezioni 'volontaria' per 16 ragazzi in una Media della città. Inviata una Pec alla dirigente dell'istituto per chiedere interventi urgenti
Paura al Nautico di Porto Torres: irritazioni agli occhi e malori tra i banchi, scuola evacuataMomenti di forte apprensione questa mattina a Porto Torres, dove l'Istituto Nautico è stato teatro di un'emergenza che ha reso necessario l'immediato sgombero dell'edificio. Intorno alle ore 12:00, la
