Durante la presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport a Trento, il campione olimpico di ski cross ha condiviso alcune riflessioni, affermando di essersi sentito quasi invincibile ai Giochi. Le sue parole sono state riportate in occasione dell'evento, che ha visto la partecipazione di vari atleti e addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti o dichiarazioni in questa occasione.

Le parole del campione olimpico di ski cross Simone Deromedis a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Deromedis: "Ai Giochi mi sono sentito quasi invincibile"

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