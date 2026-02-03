Toni Nadal deluso da Alcaraz | Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male

Toni Nadal si dice deluso dalle parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez. L’ex coach di Nadal ha dichiarato di essersi sentito male ascoltando quelle parole, considerandole un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex allenatore Ferrero. La tensione tra i protagonisti del mondo del tennis torna a salire.

Toni Nadal non ha gradito le parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez, un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex allenatore Ferrero.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

