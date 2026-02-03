Toni Nadal deluso da Alcaraz | Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male

Toni Nadal si dice deluso dalle parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez. L’ex coach di Nadal ha dichiarato di essersi sentito male ascoltando quelle parole, considerandole un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex allenatore Ferrero. La tensione tra i protagonisti del mondo del tennis torna a salire.

Toni Nadal non ha gradito le parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez, un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex allenatore Ferrero.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Carlos Alcaraz

Sergio Volpi riflette sulla sua carriera calcistica, condividendo esperienze e emozioni legate alla Sampdoria e al suo ruolo di capitano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlos Alcaraz

Toni Nadal deluso da Alcaraz: Quando ho sentito quelle parole mi sono sentito maleToni Nadal non ha gradito le parole di Carlos Alcaraz sul suo attuale allenatore Samuel Lopez, un gesto irriconoscente nei confronti del suo ex allenatore ... fanpage.it

Toni Nadal bacchetta Carlos Alcaraz parlando di Ferrero: Non può dimenticarloToni Nadal ha esaltato l'impresa compiuta da Carlos Alcaraz agli Australian Open - è diventato il più giovane tennista a completare il Career Grand Slam aggiungendo in bacheca il settimo Major - senza ... tennisworlditalia.com

TONI NADAL: "Alcaraz è fortunato, gli avversari di oggi non sono all'altezza" Toni Nadal non le ha mandate a dire e ha lanciato una provocazione che sta facendo discutere, mettendo a confronto il tennis di oggi con quello dell'epoca d'oro di suo nipote Ra - facebook.com facebook

Toni #Nadal: " #Alcaraz più fortunato di Rafa: ora gli avversari sono inferiori…" x.com