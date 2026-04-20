Nel derby tra Castel di Lama e Atletico Azzurra Colli, l'incontro si è concluso con un risultato sorprendente grazie a una rimonta dell'Azzurra Colli nella ripresa, che ha portato a una doppietta personale. Le classifiche delle categorie dilettantistiche evidenziano situazioni di salvezza e promozioni che si avvicinano, mentre i tifosi assistono a una partita intensa e ricca di emozioni.

Il derby tra Castel di Lama e Atletico Azzurra Colli si è risolto con una rimonta spettacolare nella ripresa, mentre le classifiche delle categorie dilettantistiche mostrano scenari di salvezza e promozioni imminenti. Mentre l’Azzurra Colli distrugge il rivale locale in casa, l’Aurora Treia resta in vetta alla Promozione B a soli 90 minuti dal traguardo finale. La rivolta dell’Atletico Azzurra Colli e il derby del sorpasso. Il match tra Castel di Lama e Atletico Azzurra Colli ha preso una piega inaspettata dopo i primi quarantacinque minuti. I padroni di casa erano partiti col piede giusto grazie al gol di Senghor, che aveva regalato il vantaggio ai lamensi prima dell’intervallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby folle: l’Azzurra Colli travolge il Castel di Lama con la doppietta

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