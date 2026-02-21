Promozione Aurora Treia favorita sul Castel di Lama Il Corridonia rischia contro l’Azzurra Colli

Aurora Treia ha ottenuto una vittoria importante contro Castel di Lama, che rafforza le sue possibilità di migliorare la posizione in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e ha conquistato i tre punti in modo convincente, spinta dal pubblico locale. Nel frattempo, il Corridonia si prepara a sfidare l’Azzurra Colli, consapevole della necessità di vincere per avvicinarsi alla zona playoff. La giornata di Promozione si anima con queste sfide decisive e colpi di scena inaspettati.

La giornata di Promozione è presentata da Claudio Eleuteri tecnico del Borgo Mogliano Porto Sant’Elpidio-Camerino: "Il Camerino è reduce dalla vittoria nel recupero ed è rientrato nei playoff, l’obiettivo è salire al quarto posto visto che la quinta piazza non garantisce la partecipazione per l’eccessivo distacco con la seconda. Il Camerino farà di tutto per puntare al quarto posto, ma il Porto Sant’Elpidio ha bisogno di punti: X2". Borgo Mogliano-Monticelli: "Nelle ultime 8 giornate avremo quattro scontri diretti, questo è il primo e faremo di tutto per fare tre passi avanti in classifica ". Corridonia-Azzurra Colli: "Aurora Treia e Azzurra Colli stanno facendo una corsa per il primo posto, in questo senso l’Azzurra non può accusare un passo falso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. "Duello a distanza tra le leader. Azzurra Colli e Aurora Treia»

Promozione. Martinelli: "Aurora Treia e Azzurra Colli sono pari. Attenzione al Mariner, può tornare in corsa»

