Dentro o fuori | mercoledì ad Aragona il Gigante sfida il Priolo per l' andata di semifinale di Coppa

Mercoledì alle 15:30, lo stadio Totò Russo di Aragona sarà teatro della semifinale di Coppa Italia tra l'Akragas e il Priolo. La partita rappresenta l’andata di una sfida che coinvolge due squadre impegnate nella fase finale della competizione. La gara si svolgerà con la presenza di pubblico e sarà seguita con attenzione dagli appassionati di calcio locali.