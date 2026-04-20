Dentro o fuori | mercoledì ad Aragona il Gigante sfida il Priolo per l' andata di semifinale di Coppa
Mercoledì alle 15:30, lo stadio Totò Russo di Aragona sarà teatro della semifinale di Coppa Italia tra l'Akragas e il Priolo. La partita rappresenta l’andata di una sfida che coinvolge due squadre impegnate nella fase finale della competizione. La gara si svolgerà con la presenza di pubblico e sarà seguita con attenzione dagli appassionati di calcio locali.
Mercoledì, alle 15:30, lo stadio Totò Russo di Aragona ospiterà l'andata di semifinale di Coppa Italia tra Akragas e Priolo. Si tratta di una sfida che sa di destino: le due formazioni che hanno dominato il girone si ritrovano ora l’una di fronte all’altra con in palio un obiettivo ancora più.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
L'Akragas cade a Serradifalco, ora testa alla semifinale di Coppa contro il PrioloL'Akragas perde 1-0 a Serradifalco e interrompe la striscia di nove vittorie consecutive.
Leggi anche: Il sorteggio per la semifinale di Coppa Italia scrive una chiusura da brividi: sarà duello Akragas-Priolo