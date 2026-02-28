Parma Social Dinner 2026 | una cena stellata nel cuore monumentale della Pilotta

La Parma Social Dinner 2026 si svolge nel cuore della Pilotta, uno dei monumenti più rappresentativi della città. L’evento, dedicato alla cucina di alto livello e alla socialità, coinvolge chef e partecipanti in una serata speciale. Questa iniziativa, che si ripete anche quest’anno, punta a unire gusto e solidarietà attraverso una cena che richiama un pubblico vario e interessato.

Con Massimiliano Mascia, Salvatore Morello, Luigi Pomata e il Maestro Maurizio Santin. Obiettivo: raccogliere 50.000 euro a favore dell’associazione Albatros per il progetto Aut’entica, dedicato all’inclusione lavorativa di ragazzi e ragazze affetti da autismo La Parma Social Dinner 2026 torna con un nuovo, prestigioso appuntamento all’insegna dell’alta cucina, della convivialità e dell’impegno sociale. L’evento si terrà lunedì 30 marzo in una cornice di straordinario fascino storico: i Voltoni del Guazzatoio, parte integrante del complesso monumentale della Pilotta di Parma, simbolo della bellezza e dell’identità culturale della città. Una serata speciale che non sarà solo una cena, ma un’esperienza capace di unire gusto, relazioni e solidarietà, trasformando il piacere della tavola in un gesto concreto a favore della comunità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

