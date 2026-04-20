Un rappresentante di un'azienda tecnologica ha dichiarato che il progetto Soundsorial combina innovazione tecnica e attenzione al design. La società lavora a stretto contatto con un produttore di dispositivi di vaporizzazione per sviluppare nuove soluzioni e accelerare l’introduzione di tecnologie avanzate. La collaborazione mira a creare prodotti che integrino funzionalità innovative con un’estetica curata, senza fornire ulteriori dettagli sui singoli obiettivi o sui partner coinvolti.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - “Con Iqos condividiamo la stessa ambizione: accelerare e sviluppare nuove tecnologie. Questo e il design rappresentano il cuore della mia azienda. Soundsorial va in questa direzione sia in termini di tecnologia sia di design, è un abbinamento perfetto”. Lo ha detto Jacques Demont, deo di Devialet, leader internazionale nell'ingegneria acustica presentando Soundsorial Design, l'installazione realizzata in collaborazione con Iqos e inserita all'interno della settimana del design più rilevante a livello globale. La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell'esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all'avanguardia di IQOS, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Demont (Devialet): "Soundsorial unisce tecnologia e design"

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