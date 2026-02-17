Ci sono due bevande speciali che possono limitare i danni della demenza senile spoiler | già le amiamo

Una nuova ricerca rivela che il consumo quotidiano di caffè e tè può aiutare a rallentare i effetti della demenza senile. Lo studio, condotto da ricercatori italiani, ha scoperto che queste bevande contengono sostanze benefiche che rafforzano le funzioni cognitive. In particolare, è stato osservato che chi beve regolarmente queste due bevande mostra meno segni di declino mentale rispetto a chi non le consuma. I risultati suggeriscono che inserire caffè e tè nella propria routine potrebbe fare la differenza nella tutela del cervello con l’avanzare dell’età.

Una nuova ricerca scientifica getta luce sul legame tra le abitudini alimentari quotidiane e la prevenzione del declino cognitivo, individuando in due delle bevande più diffuse al mondo, il caffè e il tè, dei potenziali alleati per la salute del cervello. Lo studio, i cui risultati sono stati recentemente divulgati dalla prestigiosa rivista medica JAMA, suggerisce che il consumo regolare di caffeina possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare forme di demenza senile. L’indagine ha coinvolto un campione vastissimo di 131.821 partecipanti, monitorati per un arco temporale eccezionale che ha raggiunto i 43 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ci sono due bevande speciali che possono limitare i danni della demenza senile

