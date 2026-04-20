Delitto Vasto notte di interrogatori | il padre finisce in carcere

Nella notte, gli investigatori hanno continuato a interrogare diverse persone coinvolte nell’indagine sull’omicidio di un giovane di 21 anni avvenuto a Vasto. Tra queste, anche il padre della vittima, che è stato poi portato in carcere. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando prove per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare luce sui fatti e identificare eventuali responsabili.

Chieti - Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio del 21enne: interrogatorio fiume, accertamenti sull’arma e attesa per gli sviluppi ufficiali della Procura Si stringe il cerchio investigativo attorno al caso dell’omicidio del giovane Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita nel garage del condominio in cui risiedeva con la famiglia. Il padre, Antonio Sciorilli, inizialmente fermato nelle ore successive al ritrovamento, è stato trasferito in carcere. La conferma è arrivata dal legale dell’uomo, l’avvocato Massimiliano Baccalà, che ha assistito il proprio cliente durante un lungo interrogatorio protrattosi per tutta la notte. Nel corso dell’audizione, il padre della vittima ha rilasciato dichiarazioni ai carabinieri, rispondendo alle domande degli investigatori alla presenza del difensore di fiducia.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Delitto Vasto, notte di interrogatori: il padre finisce in carcere Notizie correlate Svolta nel delitto del 21enne di Vasto: l’assassino è il padre, Antonio Sciorilli, giurista e dirigente dell’AslIl giallo di Pavia è svelato: è Antonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva... Andrea Sciorilli ucciso a Vasto: il padre trasferito in carcereÈ stato trasferito in carcere Antonio Sciorilli, il padre del ragazzo di 21 anni trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ventunenne accoltellato a morte a Vasto, si cerca l'arma del delitto; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il padre fermato confessa: Mio figlio era un violento. I colpi inferti con un'accetta; Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidio. Delitto Vasto, notte di interrogatori: il padre finisce in carcereProseguono senza sosta le indagini sull’omicidio del 21enne: interrogatorio fiume, accertamenti sull’arma e attesa per gli sviluppi ufficiali della Procura Si stringe il cerchio investigativo attorno ... abruzzo24ore.tv Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Svolta nel delitto del 21enne di Vasto: l’assassino è il padre, Antonio Sciorilli, giurista e dirigente dell’Asl x.com Svolta nel delitto del 21enne di Vasto: l’assassino è il padre, Antonio Sciorilli, giurista e dirigente dell’Asl- facebook