Andrea Sciorilli ucciso a Vasto | il padre trasferito in carcere

Un uomo di 54 anni è stato portato in carcere dopo che il corpo di suo figlio, un giovane di 21 anni, è stato trovato senza vita nel garage di un condominio a Vasto. La vittima è stata individuata in un'area comune, e l'arresto si è verificato in seguito alle indagini condotte dalle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

È stato trasferito in carcere Antonio Sciorilli, il padre del ragazzo di 21 anni trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto.La conferma arriva all'Ansa all'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà.Sciorilli padre è in stato di fermo per l'accaduto dopo il lungo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il papà confessa: «Sono stato io». L'uomo trasferito in carcereVASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer. Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it Andrea Sciorilli, chi era il 21enne ucciso dal padre a Vasto: il passato da pugile, la denuncia con codice rosso e l'aggressione con il cascoAndrea Sciorilli non è morto per in una rissa o un agguato. Il 21enne di Vasto è stato ucciso da suo padre, Antonio, che al termine di una notte in caserma ha ... corriereadriatico.it ++ ULTIM'ORA ++ Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, 21 anni, ucciso con almeno tre coltellate a Vasto #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com