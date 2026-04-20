Delitto nel garage | ucciso un 21enne tracce di sangue in ascensore

Nella zona dei garage di Vasto, un giovane di 21 anni è stato ucciso in modo violento. Sul luogo del delitto sono state trovate tracce di sangue anche nell’ascensore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. La comunità locale si trova a dover fare i conti con questa tragedia improvvisa e inquietante.

Un violento episodio ha strappato la vita a un ventunenne nella zona dei garage di Vasto, lasciando una comunità colpita e aprendo un difficile fascicolo giudiziario. Il giovane, diplomato in ambiti legati alla finanza e al marketing, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio proprio all’ingresso del parcheggio condominiale dove risiedeva con il proprio nucleo familiare. Il decesso di Andrea Sciorilli è avvenuto a seguito di almeno tre ferite riportate nella zona del torace. La scoperta del corpo è stata effettuata da Antonio, il padre della vittima, il quale ha dato immediato allarme alle autorità. Le indagini iniziali dei carabinieri si...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto nel garage: ucciso un 21enne, tracce di sangue in ascensore Notizie correlate Leggi anche: Omicidio a Vasto, 21enne ucciso a coltellate nel garage Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale; Omicidio a Vasto, 21enne ucciso a coltellate nel garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Ventunenne accoltellato a morte a Vasto, si cerca l'arma del delitto. Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Il giovane è stato ucciso con almeno tre coltellate al torace. Sul caso indagano i Carabinieri: ... fanpage.it COLTELLATE GARAGE 21enne ucciso a coltellate nel garage di casa: Siamo sconvoltiDramma a Vasto, dove un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato senza vita nel garage della palazzina in cui viveva ... statoquotidiano.it Dopo il parere negativo del gip agli #arrestidomiciliari di Gennaro Ambrosino, padre della vittima del delitto di #IndunoOlona, il suo avvocato presenterà #ricorso al Tribunale del Riesame. L'uomo è in #carcere per rissa aggravata - facebook.com facebook Le telecamere dei paesi vicini hanno ripreso l’auto venerdì alle 22 a Calcio e dopo il delitto in via della Lira e via Leopardi, dove il killer viveva ospite di alcuni amici. x.com