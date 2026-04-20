omicidio a vasto 21enne ucciso a coltellate nel garage

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso nel garage di una abitazione a Vasto, colpito con almeno tre coltellate al torace. La vittima, diplomata in amministrazione, finanza e marketing, è deceduta a seguito delle ferite riportate. L’episodio si è verificato recentemente, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle circostanze o sull’identità dell’autore del gesto.

AGI - Lo hanno ucciso con almeno tre coltellate al torace. È morto così Andrea Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing. Il giovane è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all'imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l'ultimo atto di una lite cominciata in casa. Tracce di sabgue nel palazzo. Secondo quanto appreso tracce di sangue sono state trovate anche sul pianerottolo e nell'ascensore. Non è da escludere, dunque, che il giovane abbia percorso con l'aggressore il tragitto fino al garage. A lanciare l'allarme è stato il padre Antonio. Le analisi sono state estese anche all'interno dell'appartamento in cui viveva il ragazzo che è stato sequestrato.🔗 Leggi su Agi.it

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