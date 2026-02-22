Viale Appennino segnalato degrado nell' area del palazzo abbandonato | Abbandono di rifiuti e ciclabile interrotta

Viale Appennino presenta un problema di degrado causato dall’abbandono di rifiuti e dalla ciclabile interrotta. Le condizioni dell’area vicino al palazzo dismesso, situato vicino alla Rocca di Ravaldino, sono peggiorate negli ultimi mesi. I residenti segnalano un aumento di sporcizia e pericoli per i pedoni e i ciclisti che transitano nel quartiere. La situazione richiede interventi immediati per ripristinare sicurezza e decoro pubblico.

Nuova istanza di Raffaele Acri (quartiere Resistenza) sulla situazione del cantiere fermo a ridosso della Rocca: "Il Comune verifichi il rispetto del decoro" La situazione del palazzo in stato di abbandono lungo viale Appennino, a breve distanza dalla Rocca di Ravaldino, torna al centro dell'attenzione. A sollevare nuovamente il caso del palazzo abbandonato in viale Appennino è Raffaele Acri, consigliere del Quartiere Resistenza, che documenta con amarezza le condizioni attuali dell'area. Le criticità segnalate sono molteplici. "Oltre all'impatto visivo pericolante che deturpa lo scorcio cittadino, la struttura abbandonata continua a interrompere la pista ciclabile, creando disagi alla viabilità leggera e danni economici alle attività commerciali del vicinato - afferma Acri -.