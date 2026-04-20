DeFi in pericolo | il caso KelpDAO svela il rischio della velocità

Recentemente, si è verificato un incidente che ha coinvolto KelpDAO e rsETH, due strumenti nel settore della finanza decentralizzata. David Schwartz, ex CTO di Ripple, ha analizzato le vulnerabilità di questi protocolli, evidenziando come le falle strutturali abbiano contribuito al problema. La situazione mette in rilievo i rischi associati alla velocità di sviluppo e implementazione dei progetti DeFi, senza approfondire le cause specifiche o le implicazioni future.

Il CTO Emeritus di Ripple, David Schwartz, ha lanciato un avvertimento cruciale sulla sicurezza dei protocolli DeFi dopo aver analizzato le falle strutturali che hanno portato al recente incidente legato a KelpDAO e rsETH. La sua revisione tecnica, condotta proprio in vista dell’implementazione del bridge per RLUSD, evidenzia come la ricerca della velocità operativa stia erodendo le difese fondamentali dei sistemi cross-chain. Il 18 aprile l’attacco al bridge alimentato da LayerZero utilizzato da KelpDAO ha causato il drenaggio di 116.500 rsETH, una cifra che ammonta a circa 290 milioni di dollari. In risposta immediata all’evento, il Guardian di Aave è intervenuto bloccando i mercati relativi a rsETH e wrsETH su tutte le piattaforme dove l’asset era presente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DeFi in pericolo: il caso KelpDAO svela il rischio della velocità Notizie correlate Caso Berlusconi: l’ex del GF svela il motivo della richiesta milionariaIl tribunale di Monza ha ospitato mercoledì 15 aprile le testimonianze cruciali nel procedimento che vede coinvolta l’ex concorrente del Grande... Leggi anche: La minaccia di Allah. Il libro che svela il pericolo dell’islam (e come salvarsi)