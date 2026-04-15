Il 15 aprile il tribunale di Monza ha ascoltato le testimonianze nel procedimento che vede coinvolta Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro a Silvio Berlusconi. La donna ha rivelato il motivo alla base della richiesta, durante l'udienza. La vicenda riguarda un tentativo di ottenere denaro dal noto imprenditore e politico.

Il tribunale di Monza ha ospitato mercoledì 15 aprile le testimonianze cruciali nel procedimento che vede coinvolta l’ex concorrente del Grande Fratello, Giovanna Rigato, accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro a Silvio Berlusconi. Durante l’udienza, Karima El Mahroug, nota anche come Ruby, e Barbara Guerra hanno scelto di non rispondere alle domande, mantenendo il silenzio davanti al giudice. Entrambe le donne sono attualmente imputate nel processo denominato Ruby Ter. Le dichiarazioni della kendini innocente. A rompere il silenzio in aula sono state le difese di Rigato, rappresentate dagli avvocati Corrado Viazzo e Stefano Gerunda, che hanno portato i propri testimoni per chiarire la posizione dell’imputata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Berlusconi: l’ex del GF svela il motivo della richiesta milionaria

Notizie correlate

GF VIP, Paola Caruso in lacrime: il vero motivo della sua partecipazionePaola Caruso si è lasciata andare a un racconto molto personale durante le prime ore nella Casa del GF VIP 8.

Lotito spiega il motivo della richiesta di un commissario speciale per la FIGC dopo il voto.Lotito spiega il motivo della richiesta di un commissario speciale per la FIGC dopo il voto.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nicole Minetti, chi è l’ex igienista dentale scelta da Berlusconi e da anni lontana dai riflettori; Caso Ruby, nuovo processo a Milano: cosa succede e chi sono le 22 imputate; Ruby bis, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari; Marta Fascina: Fiducia a Tajani, io sto con i Berlusconi. Pascale vicina alla famiglia? Non è vero.

Francesca Pascale racconta Berlusconi, amori, bisessualità e solitudine finaleFrancesca Pascale si racconta: amore, potere e caduta dopo Berlusconi Chi parla è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi lontana da ... assodigitale.it

Caso Signorini, Marina Berlusconi si espone: cosa ha detto in occasione dei trent'anni di ChiNel pieno delle polemiche e delle accuse a Alfonso Signorini, ancora da verificare, Marina Berlusconi rompe il silenzio con un articolo pubblicato sul settimanale Chi. Il caso Signorini è scoppiato ... movieplayer.it

Tg La7. . Caso Ruby, di nuovo in tribunale dopo 16 anni. Silenzi e colpi di scena prima dell'appello a Milano https://tg.la7.it/cronaca/ruby-barbara-guerra-tribunale-milano-processo-berlusconi-15-04-2026-255515 facebook

Caso Claudia Conte-Piantedosi, Ceccarelli: da Sangiuliano a Berlusconi e Fini, le “vittime della bomba dell’intimità” #propagandalive x.com